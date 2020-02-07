Вложения иностранцев в украинские облигации превысили 125 миллиардов

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время портфель ОВГЗ в собственности украинских банков сократился на 2,05 млрд грн (на 0,6%) – до 323,37 млрд грн.

Портфель облигаций юрлиц увеличился на 0,14 млрд грн (на 0,6%) – до 24,71 млрд грн, тогда как физлиц – сократился на 0,49 млрд грн (на 0,5%), до 9,17 млрд грн.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка не изменился – 330,17 млрд грн.

Согласно данным НБУ, в целом портфель ОВГЗ сократился на 0,85 млрд грн – до 812,62 млрд грн.

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Как сообщалось, Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 4 февраля, аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сократило размещение ценных бумаг до 2,33 млрд грн, по сравнению с 6,3 млрд грн неделей ранее, в очередной раз снизив ставки.