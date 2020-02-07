Франция разрабатывает замену российскому ядерному топливу для АЭС

Об этом заявил исполнительный директор по продажам Framatome Фредерик Лельевр во время круглого стола "Геополитика ядерной энергии" в Брюсселе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

"Ми рассматриваем пути содействия суверенитету (стран ЕС, – ред.), разрабатывая топливо для реакторов российского дизайна. Мы хотим предоставить Европе альтернативу поставкам топлива (из России, – ред.)", – отметил Лельевр.

По словам главы компании, такая альтернатива топливу российской компании "ТВЭЛ" должна быть полностью "разработанной в Европе" и "производиться в Европе" местными компаниями.

Лельевр добавил, что Framatome уже вложила в этот проект "значительную сумму денег", однако не уточнил сроки его реализации, отметив, что "на это потребуется определенное время".

В ответ на вопрос, выражала ли Украина интерес к закупкам такого топлива, Лельевр ответил: "У нас были обсуждения с (оператором украинских АЭС, – ред.) "Энергоатомом".

Контрольным пакетом в Framatome владеет французское правительство.

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Как известно, Украина до сих пор большинство ядерного топлива для своих АЭС покупает в России, но все больше использует также тепловыделяющие сборки американской компании Westinghouse. В прошлом году продукция Westinghouse заняла около 40% в украинском импорте ядерного топлива.

Российская государственная корпорация "Росатом" (куда входит и "ТВЭЛ") поставляет ядерное топливо также и на ряд атомных электростанций в странах ЕС, в частности в Болгарии, Словакии, Финляндии, Чехии.

Напомним, с целью диверсификации источников поставок ядерного топлива для украинских АЭС "Энергоатом" совместно Westinghouse в 2000 году начал реализацию проекта квалификации ядерного топлива этой фирмы.

В марте 2008 года "Энергоатом" заключил с Westinghouse Electric Sweden (Швеция) коммерческий контракт на обеспечение в 2011-2015 годах свежим ядерным топливом от трех до шести энергоблоков АЭС Украины с реакторами типа ВВЭР-1000. В 2014 году стороны договорились расширить и продлить его до 2020 года. В январе 2018 года контракт был продлен до 2025 года.

Соглашением предусматривается поставка ядерного топлива для обеспечения семи из 15 украинских атомных блоков.