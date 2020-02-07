Нацкомиссия обязала экспортеров платить за передачу электроэнергии по сетям

Соответствующее постановление "Об утверждении изменений в Кодекс системы передачи (с целью усовершенствования положений Кодекса системы передачи, утвержденного постановлением НКРЭКУ от 14 марта 2018 года №309)" было принято на заседании комиссии в пятницу, 7 февраля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы ничего (нового, – ред.) не внедряем. Плата есть, мы уточняем положения Кодекса… Никто экспортеров не освобождал (от тарифа, – ред.). К нам обратились те, кто увидел технические недочеты в документах, мы их устраняем", – прокомментировал решение глава комиссии Валерий Тарасюк.

За утверждение изменений в Кодекс системы передачи проголосовали пять из шести присутствующих на заседании членов регулятора.

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Как сообщалось, компании группы ДТЭК Рината Ахметова по состоянию на 10 января 2020 года накопили долг за услуги передачи электроэнергии перед государственной компанией "Укрэнерго" в размере 544,48 млн грн.

Самый большой долг в размере 362,5 млн грн накопило D.Trading, которое перестало платить за транспортировку электроэнергии магистральными линиями в ноябре.

В D.Trading заявили, что эти начисления касаются вопроса оплаты тарифа при экспорте и импорте электроэнергии, заявив, что этот вопрос не урегулирован должным образом в Кодексе системы передачи.

В свою очередь в "Укрэнерго" заявляли, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных (НКРЭКУ) ранее предоставила разъяснения, согласно которым экспортеры электроэнергии обязаны оплачивать услуги ее передачи.

Напомним, тариф на передачу НЭК "Укрэнерго" используется для того, чтобы собрать средства для оплаты зеленых тарифов. Компании ДТЭК Ахметова является крупнейшим владельцем "зеленых" солнечных и ветровых электростанций, работающих по высочайшему в Европе тарифе.