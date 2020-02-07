Министерство культуры утвердило новые буферные зоны в Киеве

Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает БизнесЦензор.

"Мы больше чем на 100 гектаров увеличили эту зону, туда вошли улица Крещатик, Майдан Независимости, ул. Прорезная, Андреевский холм, Владимирская горка, склоны Днепра, территория Парка Славы и Музея второй мировой войны. То есть, теперь это все буферная зона ", - сказала замминистра культуры Светлана Фоменко.

Изменения в буферные зоны министерство внесло 31 января и отправило в ЮНЕСКО. "Летом на очередной сессии этот вопрос будет рассматриваться, но они уже утверждены, ЮНЕСКО просто будут смотреть, как мы сохраняем наши объекты", - сообщает министерство.

Буферные зоны Софии Киевской и Киево-Печерской лавры теперь составляют общую интегрированную площадь, которая охватывает исторический центр Киева.

Кроме этого, в 2020 году планируется отреставрировать Костел Святого Николая, Бережанскую ратушу; Каменную могилу; Хотинскую крепость; бурсу на территории Софии Киевской.

Всего на реставрационные работы в 2020 году будет выделено 114 млн грн из государственного бюджета.