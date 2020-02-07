Минцифры планирует объединить выдачу паспорта и идентификационного номера

Об этом со ссылкой на пресс-службу Минцифры сообщает БизнесЦензор.

"Планируем оптимизировать этот процесс и трансформировать услугу. Новая услуга ID-14 будет доступна уже в этом году", - обещает министерство.

По данным ведомства, 14-летние граждане Украины будут получать паспорт и идентификационный код одновременно.

"Все эти персональные данные будут содержаться на ID-карте. Нужно только лично обратиться в территориальное подразделение Государственной миграционной службы или Центра предоставления административных услуг по месту жительства", - говорится в сообщении.