Великобритания планирует отменить пошлины на украинские трубы и сохранить на прокат

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Так, страна планирует снять ограничения с украинских бесшовных стальных труб, но сохранит пошлины на горячекатаный листовой прокат из нелегированной или другой легированной стали.

В основном Великобритания намерена пересмотреть ограничительные меры в отношении поставок товаров из Китая.

Изменения коснутся также и поставок товаров из РФ. Так, планируется снять ограничения с российской алюминиевой фольги, бесшовных стальных труб, фитингов для трубной продукции, ферросилиция, карбамидо-аммиачной смеси (КАС).

При этом будут сохранены пошлины на аммиачную селитру и сварные стальные и чугунные трубы из РФ до завершения очередного пересмотра этих мер Евросоюзом. В случае отмены пошлин на эти товары в ЕС они будут отменены и в Великобритании.

Пошлины на российские холодно- и горячекатаный прокат и электротехнический анизотропный прокат будут сохранены.

Великобритания официально вышла из Евросоюза 31 января. Brexit произошел спустя три с половиной года после референдума, прошедшего в 2016 году. До конца 2020 года будет длиться переходный период.