В Винницкой области на треть выросла задолженность за газ

Об этом со ссылкой на пресс-службу компании "Винницагаз Сбыт" сообщает БизнесЦензор.

Из-за роста задолженности "Винницагаз Сбыт" в 2019 году подано в суд более 380 исков о взыскании средств за потребленный газ на сумму почти 3 млн грн. Чтобы избежать судебных процессов, потребители могут заключить соглашения о погашении долга частями.

Компания продолжает мероприятия по уменьшению задолженности. На протяжении января должникам направлено более 18 тыс. предупреждений о необходимости погашения долгов. При отсутствии реагирования выдано 1320 поручений Оператору ГРМ на отключение должников от сети газоснабжения. Вынужденно прекращено снабжение энергоресурса 1188 должникам, которые задолжали компании почти 4,3 млн грн.

При взыскании задолженности в судебном порядке потребитель платит не только сумму долга, но и судебные издержки и расходы по выполнению судебных решений.

"Чтобы избежать дополнительных расходов на решение спора в судебном порядке и не доводить дело до суда, потребитель может заключить с компанией соглашение о реструктуризации долга и платить его частями согласно согласованного сторонами графика", - объясняет директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник.

Кроме того, при наличии оснований, потребители имеют возможность получения государственной помощи на оплату услуг газоснабжения.

Компания надеется на улучшение ситуации с расчетами за газ при уменьшении объемов потребления на конец отопительного периода.