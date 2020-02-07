Верховный суд 16 марта рассмотрит иск Суркисов к Нацбанку по средствам в "Приватбанке"

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"На последнем заседании суда дело было отложено в связи с представлением ходатайства Кабинета министров о замене ответчика", - сообщает НБУ.

НБУ напоминает, что члены семьи Суркисов пытаются в суде доказать, что не являются связанными с экс-собственниками "ПриватБанка" лицами. Также они хотят отменить конвертацию их средств на акции "ПриватБанка" во время национализации (процедура bail-in).

"Bail-in является стандартной международной практикой, когда средства владельцев и связанных с ними лиц конвертируются в капитал банка. При вхождении государства в капитал такого банка это делается для того, чтобы деньги налогоплательщиков не тратились на компенсацию денег экс-собственниками и связанным с ними лицами", - напоминает НБУ.

Под процедуру bail-in попали средства связанных лиц в "Приватбанке" на общую сумму 29,4 млрд грн.

Как сообщалось, Шестой апелляционный суд по ходатайству ПриватБанка приостановил рассмотрение жалобы на решение Окружного административного суда от 18 апреля 2019 года об отмене национализации ПриватБанка до рассмотрения в Большой палате Верховного суда дела по иску семьи Суркисов.

Большая палата Верховного суда 16 декабря 2019 года объявила перерыв до 31 января в рассмотрении кассационной жалобы НБУ, Минфина и ПриватБанка на решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов в связи с необходимостью Генпрокуратуры ознакомиться с материалами дела.

ПриватБанк, согласно имеющейся информации, ранее уже выполнил решение судов первой и апелляционной инстанций в пользу Суркисов, однако для Нацбанка, Минфина и банка помимо этих выплат важным является вопрос отстоять законность процедуры bail-in, так как в случае проигрыша по пути семьи Суркисов, вероятнее всего, пойдут другие участники этой процедуры на общую сумму свыше 29 млрд грн. Помимо того, признание ее незаконной поставит под вопрос и всю национализацию ПриватБанка.