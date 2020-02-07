БизнесЦензор

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07.02.20 10:55

Нацбанк изменил оценку среднесрочной процентной ставки

Национальный банк Украины изменил оценку среднесрочной номинальной нейтральной процентной ставки в Украине с 8% до 7% годовых.

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Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Изменение обусловлено снижением среднесрочной реальной процентной ставки с 3% до 2%, учитывая просмотр равновесного реального обменного курса гривны. По обновленным расчетам, реальный обменный курс был недооцененным в 2015-2017 годах", - сообщает НБУ.

НБУ указывает, структурные характеристики экономики Украины согласуются с крепким равновесным курсом, чем ожидалось ранее.

"Поэтому, согласно новым оценкам, Национальный банк имеет возможность снизить учетную ставку существеннее, чем предполагалось ранее - до 7%. Такой уровень процентной ставки будет равновесным для украинской экономики, когда инфляция будет находиться на уровне цели, а ВВП и занятость - на потенциальном уровне", - сообщает НБУ.

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