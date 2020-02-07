БизнесЦензор

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07.02.20 10:44

В Украине с марта заработает телеканал для оккупированных территорий

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский анонсировал, что телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта текущего года.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"На сегодняшний день мы практически завершили переговоры со всеми медиа-группами о предоставлении этому каналу премьерного контента. Сейчас мы находимся в этапе согласования меморандума с телевизионными группами", - сказал Бородянский на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

По словам министра, уже объявлен конкурс на руководителя данного канала. "Планируем выйти в эфир с 1 марта", - добавил он.

Бородянский отметил, что в ближайшее время будет утверждено название телеканала.

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