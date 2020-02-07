Министр энергетики Оржель дома использует твердотопливный котел вместо газа

Об этом Оржель заявил во время выступления в Верховной Раде, сообщает БизнесЦензор.

"Очень поддерживаю решения, которые приняли украинские потребители. Непосредственно я сам сделал такое решение – у меня есть твердотопливный котел", - сказал Оржель.

Он также заявил, что для постоянной работы газовых сетей нужны постоянно платить содержание газопроводов.

"Хочу обратить внимание, что в любой момент человек, который даже имеет твердотопливный котел и не пользуется газом, он в любой момент открывает газ и получает эту услугу поставки", - сказал Оржель.