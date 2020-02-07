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07.02.20 10:21

Министр энергетики Оржель дома использует твердотопливный котел вместо газа

Министр энергетики Алексей Оржель использует для личного жилья твердотопливный котел вместо отопления газом.

Министр энергетики Оржель дома использует твердотопливный котел вместо газа

Об этом Оржель заявил во время выступления в Верховной Раде, сообщает БизнесЦензор.

"Очень поддерживаю решения, которые приняли украинские потребители. Непосредственно я сам сделал такое решение – у меня есть твердотопливный котел", - сказал Оржель.

Он также заявил, что для постоянной работы газовых сетей нужны постоянно платить содержание газопроводов.

"Хочу обратить внимание, что в любой момент человек, который даже имеет твердотопливный котел и не пользуется газом, он в любой момент открывает газ и получает эту услугу поставки", - сказал Оржель.

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