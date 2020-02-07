Uber планирует выйти на прибыльность на год раньше плана

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в октябре-декабре составил $1,096 млрд, или 64 цента в расчете на акцию, по сравнению с $887 млн, или $1,97 на акцию, за аналогичный период годом ранее. При этом количество акций, находящихся в обращении, выросло до 1,71 млн с 449,5 тыс.

Между тем скорректированный убыток до налоговых, процентных и амортизационных выплат (отрицательная EBITDA) уменьшился до $615 млн с $817 млн.

Выручка подскочила на 37% и достигла $4,069 млрд. Без учета изменения курсов обмена валют показатель вырос на 39%.

Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали в среднем чистый убыток на уровне 68 центов на акцию, скорректированный убыток - $705 млн, выручку - $4,07 млрд.

Хорошие показатели прошедшего квартала позволили Uber заявить о том, что положительная скорректированная EBITDA будет достигнута уже к концу текущего года, а не в 2021 году, как планировалось ранее.

Совокупный объем заказов компании в четвертом квартале вырос на 28% - до $18,13 млрд. Число ежемесячно активных пользователей платформ Uber увеличилось на 22%, достигнув 111 млн по сравнению с 91 млн годом ранее.

По итогам всего 2019 года чистый убыток Uber составил $8,506 млрд против чистой прибыли в размере $997 млн, полученной годом ранее. Отрицательная EBITDA выросла до $2,725 млрд с $1,847 млрд. Выручка повысила на 26% - до $14,147 млрд, объем заказов - на 31%, до $65 млрд.

Котировки акций Uber подскочили на 5,5% на дополнительных торгах в четверг. Капитализация компании за последние три месяца выросла более чем на треть и составляет сейчас около $63 млрд.