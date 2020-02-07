МВФ прогнозирует пиковый спрос на нефть к 2041 году

Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Причиной этого, как предполагается, станет рост эффективности расходования электроэнергии.

"Глобальный спрос на нефть достигнет пика в районе 2041 года на уровне примерно 115 млн баррелей в день, а затем продолжит снижаться", - следует из сообщения.

В случае если прогноз сбудется, в государствах Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива ощутимо изменится экономическая ситуация, следует из доклада. Кроме того, эти страны могут потратить накопленные сбережения, оценивающиеся в $2 трлн на настоящий момент, к 2034 году.