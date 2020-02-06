Фонд гарантирования выставил на аукцион пул активов шести банков

Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор.

Основа пула – почти 300 кредитов юридических и физических лиц, а также имущественные права и дебиторская задолженность. Средняя просрочка по кредитам – в среднем 7 лет. Общая сумма задолженности – 11,7 млрд грн.

Начальная цена пула активов – 2,322 млрд грн.

Аукцион пройдет по голландской модели с постепенным снижением цены в течение дня.

Среди объектов залога по кредитам – недвижимое имущество коммерческого назначения, жилая недвижимость и земельные участки. Их общая залоговая стоимость составляет более 467 млн грн.

Фонд гарантирования напоминает, что речь идет о продаже именно кредитов и прав требований, то есть долгов, а не непосредственно объектов недвижимости или имущества в залоге за ними. Это означает, что при покупке этих активов инвестор получает возможность работать с проблемными кредитами.