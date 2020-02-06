Google обновил дизайн Maps. ВИДЕО

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

В приложении теперь появятся две новые вкладки снизу: "добавить" и "обновления". Первая позволяет обмениваться сведениями о местных особенностях, таких как дороги и адреса, пропущенные любопытные места, фотографии и бизнес-обзоры. Вторая предоставит информацию о популярных местах от местных экспертов и СМИ, а также поможет напрямую общаться с местными заведениями.

Также в компании анонсировали новые возможности, которые станут доступны в марте. Если раньше "Google Карты" могли сообщать, будет ли прибывающий поезд или автобус переполнен, то теперь будет доступна информация по температуре, доступности кресел и багажа, охране. Еще одной новой особенностью станет функция дополненной реальности Life View, которая позволит без запуска полноценной 3D-карты увидеть место назначения.

Ранее корпорация запустила в тестовом режиме новый сервис по подписке, который за $7,99 в месяц будет в автоматическом режиме выбирать десять лучших фотографий пользователя и печатать их в размере 10x15 см. В настоящее время сервис доступен только в США выбранным пользователям платформы "Google Фото".