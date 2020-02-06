БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
06.02.20 19:12

Финансовый эффект от деятельности Совета бизнес-омбудсмена достиг 18 миллиардов

В четвертом квартале 2019 года Совет бизнес-омбудсмена получил 412 жалоб от бизнеса и закрыл 249 дел. Учреждение помогло компаниям вернуть 347 млн грн, а общий финансовый эффект с 2015 года составил 17,9 млрд грн.

Финансовый эффект от деятельности Совета бизнес-омбудсмена достиг 18 миллиардов

Об этом говорится в сообщении Совета, передает БизнесЦензор.

Кроме этого, Совет помог предпринимателям прекратить десятки случаев нарушений со стороны государственных органов, получить лицензии и разрешения, а также закрыть безосновательные уголовные дела.

Четыре блока жалоб (налоговые вопросы, действия правоохранителей, государственных регуляторов и Министерства юстиции) составляли 86% всех обращений:

Подавляющее большинство (84%) заявителей РБО – украинские компании. Чаще всего обращались за помощью оптовики (27%), производители (16%), физические лица-предприниматели (10%), представители недвижимости и строительства (10%), а также агробизнеса и горнодобывающей промышленности (8%). Более трети обращений (39%) поступило из Киева.

В целом государственные органы выполнили 91% индивидуальных и 38% системных рекомендаций, предоставленных Советом. С целью поддержания конструктивного диалога с государственными органами, Совет подписал Меморандумы о партнерстве и сотрудничестве с Генеральной прокуратурой, Государственной налоговой и таможенной службами. Эти документы предусматривают рассмотрение сложных дел в рамках встреч совместных экспертных групп, в состав которых входят как представители госорганов, так и Совета.

"Согласно нашим рекомендациям по таможенным вопросам, Верховная Рада внесла изменения в Таможенный кодекс Украины, которые должны обеспечить защиту прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через украинскую границу. Согласно рекомендациям по борьбе с рейдерством, с целью недопущения совершения регистрационных действий с нарушением принципа территориальности, Верховная Рада приняла закон, известный как "Антирейдерский закон-2", который возобновил територіальність как один из принципов государственной регистрации прав. Оба закона вступили в силу в четвертом квартале 2019 года", – сказано в сообщении.

Более две трети обращений (72%), полученных Советом с начала работы поступило от малых и средних предприятий (МСП). 

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100