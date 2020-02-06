Цены на электроэнергию в январе выросли на 15%, – "Оператор рынка"

Об этом свидетельствуют данные мониторинга рынков ГП "Оператор рынка", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу госпредприятия.

В частности, в Объединенной энергетической системе Украины (ОЭС) средневзвешенная цена в январе увеличилась на 16,4% и составила 1 405,86 грн за МВт-ч. В торговой зоне "Остров Бурштынской ТЭС" цена электроэнергии выросла на 7,03% – до 1 719,3 грн за МВт-ч.

На внутрисуточном рынке средневзвешенная цена в январе 2020 года увеличилась на 1,39% и составила 1 277,05 грн за МВт-ч. В частности, в ОЭС Украины цена увеличилась на 0,45% – до 1 262,36 грн за МВт-ч, в Бурштынском энергоострове – на 9,58%, до 1 401,9 грн за МВт-ч.

В январе 2020 года общий объем заявок на продажу электрической энергии на рынке "на сутки вперед" в торговой зоне "ОЭС Украины" увеличился на 24,6%, в торговой зоне Бурштынского острова – на 22,3%.

Общий объем купли-продажи электрической энергии на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке за январь составил 5 565 ГВт-час, что на 22,64% больше, чем продавалось-покупалось на этих сегментах рынка в декабре 2019 года.

В целом объемы торгов на РСН и ВСР составили 38,31% от объемов потребления электроэнергии ОЭС Украины. В Бурштынском острове объем торгов на обеих сегментах рынка составляет 56,4% от всего объема потребления электроэнергии Закарпатской, Ивано-Франковской и части Львовской области.

В расчете на всю Украину в январе на РСН и ВСР продавалось и покупалось 39,09% от всего объема потребления электроэнергии всем категориям украинских потребителей.

Стоимость акцептованной на рынке "на сутки вперед" электроэнергии за месяц составила 9,3 млрд грн (с НДС), что на 41,04% больше, чем в декабре 2019 года. Из них 93% в ОЭС Украины – 8,61 млрд грн (с НДС) и 7% на острове Бурштынской ТЭС – 684,15 млн грн (с НДС).

На внутрисуточном рынке общая стоимость проданной и купленной электроэнергии составила 194,33 млн грн (с НДС). Из них 88% в ОЭС Украины – на 171,86 млн грн (с НДС) и 12% в Бурштынском острове – на 22,46 млн грн (с НДС).

При этом "Оператор рынка" отмечает, что в январе 2020 года в торговой зоне ОЭС Украины наблюдался профицит предложения, особенно в ночные часы суток.

"Дефицит предложения остался только на 8:00 и потому почасовые цены значительно отклонялись от ценовых ограничений. В торговой зоне Бурштынского острова остается дефицит. На волатильность цены повлияло большое количество выходных и праздничных дней, а также относительно теплая погода в январе", – отмечают в госпредприятии.

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Как сообщалось, ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заметила действия участников рынка электрической энергии в январе, которые имели признаки манипулирования.

В связи с этим НКРЭКУ рассматривает вопрос о проведении проверок хозяйственной деятельности участников рынка, которые в своих заявках на продажу электрической энергии в январе 2020 года устанавливали цены на искусственном уровне.

Подробнее о ситуации на рынке электроэнергии читайте в материале БизнесЦензор: Почему цена электроэнергии растет и скачет