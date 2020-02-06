ArcelorMittal получил $2,5 миллиарда убытка после прибыли годом ранее

Согласно данным финансового отчета, продажи компании в 2019 году сократились на 7,6% – до $70,62 млрд, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

В то же время роказатель EBITDA снизился до $5,2 млрд, что в 1,9 раза ниже показателя 2018 года.

При этом чистый убыток ArcelorMittal за четвертый квартал 2019 года составил $1,88 млрд, тогда как этот же период 2018 компания закончила с прибылью в $1,19 млрд.

"2019 год был очень тяжелым, что нашло отражение в нашей значительно сниженной прибыльности. Тем не менее, мы смогли снизить чистый долг до самого низкого уровня за всю историю ($9,3 млрд, – ред.)", – отметил председатель правления и гендиректор ArcelorMittal Лакшми Миттал.

Бизнесмен отметил, что несмотря на сложные рыночные условия, появляются обнадеживающие признаки улучшения, особенно на основных рынках США, Европы и Бразилии.

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Как сообщалось, в 2018 году крупнейшая металлургическая компания в мире ArcelorMittal увеличила чистую прибыль по сравнению с 2017 годом на 12,7%, до $5,15 млрд.

Продажи компании в 2018 году составили $76,03 млрд, увеличившись на 10,7%. При этом показатель EBITDA компании подскочил на 22,1%, до $10,27 млрд. Годовая операционная прибыль ArcelorMittal возросла на 20,3%, до $6,54 млрд.

ArcelorMittal - крупнейшая металлургическая компания в мире. Зарегистрирована в Люксембурге. Имеет производственные мощности в 18 странах на 4 континентах, продукция реализуется в 160 странах. Компания создана в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.

Напомним, ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности ПАО "ArcelorMittal Берислав".