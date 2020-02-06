"Укроборонпром" предложит Индии новую программу модернизации танков Т-72

Об этом говорится в сообщении "Укроборонпрома", передает БизнесЦензор.

Как отмечается, приоритетом для украинской делегации является достижение договоренностей об увеличении доли долгосрочных инновационных проектов в военно-техническом сотрудничестве Украины и Индии. Также украинская делегация во главе с генеральным директором Концерна Айварас Абрамавичусом имеет целью найти общее с индийской стороной решение об улучшении обмена информацией между банковскими и финансовыми учреждениями обеих стран.

"Сегодня мы имеем в работе много контрактов с Индией небольшой стоимостью $50-100 млн в год. Мы стремимся изменить количество на глубину и качество. Речь идет об увеличении доли комплексных проектов со значительной инновационной составляющей. "Укроборонпром" поставляет в Индию части запасные части и компоненты, делает ремонт агрегатов. В то же время, за последние 6 лет предприятия "Укроборонпрома" разработали уникальные решения для осовременивания советской военной техники, стоящей на вооружении в Индии. Эти решения проверены в условиях войны и взяты на вооружение украинской армии, являются инновационными и предоставляют военной технике качественно новых характеристик. Это касается прежде всего бронетехники, систем ПВО, авиации. Именно такие решения мы будем предлагать Индийской стороне", - прокомментировал участие госконцерна в выставке Абрамавичус .

В частности, в этом году компания "Спецтехноэкспорт", входящая в состав ГК "Укроборонпром", представит на DefExpo2020 новую программу модернизации танков Т-72, ​​которые до сих пор стоят на вооружении многих стран мира. В ходе выставки запланированы переговоры с Министерством обороны и Генеральным штабом Вооруженных Сил Индии, крупнейшими государственными и частными оборонными корпорациями.

Международная оборонная выставка DefExpo проводится в Индии с 2000 года каждые два года при поддержке Министерства обороны Индии, она является одной из крупнейших оборонных выставок в Южной и Юго-Восточной Азии. На выставке свои проекты представляют ведущие мировые компании из сферы оборонной промышленности, в частности, оборонительные гиганты из США, Франции, Израиля.