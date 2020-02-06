МВФ раскритиковал изменения в законопроект о запрете возврата "Приватбанка" Коломойскому, – СМИ

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на источники в финансовом комитете Верховной Рады и Национальном банке (НБУ), передает БизнесЦензор.

Документ планировали рассмотреть 6 февраля перед законопроектом о рынке земли.

По словам собеседников агентства, из законопроекта №2571-д, предложенного Кабмином, в частности, исчезли нормы о том, что для получения компенсации экс-собственниками их реальные убытки должен подтвердить международный аудитор, а дела лопнувших банков будут рассматриваться только в Верховном суде.

Саму норму о возможной компенсации собственникам обанкротившихся банков также изменили: в случае, если экс-бенефициары банкрота доказывают в суде неправомерность решений НБУ о выводе с рынка или национализации, у них есть полгода, чтобы договориться с Кабмином о возмещении ущерба. Если стороны не придут к согласию, сумму компенсации должен определить украинский суд.

Против первой версии №2571 выступает лично глава комитета Даниил Гетманцев. Он пояснил, что часть положений законопроекта усиливают Нацбанк и потенциально нарушают Конституцию.

По словам Гетманцева, комитет постарается определиться с новой редакцией проекта к следующей пленарной неделе – 17-21 февраля.

Это означает, что МВФ не утвердит новую кредитную программу для Украины в феврале, как ожидалось.

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Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский поддержал принятие указанного законопроекта.

Напомним, Кабмин 12 декабря зарегистрировал в Раде законопроект №2571, который, в частности, предлагает установить за Верховным судом рассмотрение дел о выводе банка с рынка, возможной докапитализации государством и возмещении ущерба за признание банка неплатежеспособным.

Согласно ему, все текущие судебные дела по этим вопросам на стадии апелляции должны быть переданы на рассмотрение Большой палаты Верховного суда.

При этом документ предлагает установить норму о том, что обеспечение иска не допускается путем остановки действия решений (нормативно-правовых актов или индивидуальных актов) НБУ, а также установления для НБУ, его должностных и служебных лиц запрета или обязательства совершать определенные действия.

Законопроект устанавливает, что в случае признания банка неплатежеспособным его собственники имеют право требовать через суд лишь возмещения, для расчета которого будут привлекаться аудиторы.

В свою очередь заместитель главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский (фракция "Слуга народа"), работавший ранее на телеканале "1+1" Игоря Коломойского, заявил, что комитет не будет рассматривать правительственный законопроект, запрещающий возвращать бывшим владельцам признанные неплатежеспособными банки по решению судов, а намерен работать с альтернативным законопроектом.

Ранее глава НБУ Яков Смолий сообщал, что среди предварительных условий подписания соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе сотрудничества – приятие закона о невозможности возвращения неплатежеспособных банков бывшим владельцам по решению судов.

Напомним, в октябре Хозсуд Киева приостановил производство в деле по иску Игоря Коломойского и Triantal Investments LTD к Министерству финансов о возвращении акций "Приватбанка" до вступления в законную силу решения по другому делу, в рамках которой Окружной админсуд Киева своим решением от 18 апреля по требованию Коломойского признал незаконной национализацию "Приватбанка".

В свою очередь Шестой апелляционный админсуд отложил рассмотрение жалобы НБУ, Кабмина и "Приватбанка" на решение Окружного админсуда Киева до рассмотрения Верховным Судом дела по иску семьи Суркисов о правомерности признания их связанным с "Приватбанком" лицами перед его национализацией.