Компания "Строительные проекты" обвинила АРМА и Нацполицию в незаконном блокировании ее помещений

Об этом БизнесЦензор сообщила генеральный директор ООО "КУА "Строительные проекты" Наталья Морева.

По ее словам, 17 января 2020 Голосеевский районный суд Киева отменил решение по делу №752/19045/17 об аресте имущества и передаче его в управление АРМА.

На следующий день районный суд направил копию указанного постановления в адрес АРМА для исполнения решения.

Кроме того, Национальная полиция также была предупреждена об этом решении. 24 января 2020 ООО "КУА "Строительные проекты" письменно проинформировало начальника Оболонского УП ГУНП в Киеве о наличии судебного решения об отмене ареста зданий, расположенных по адресу переулок Балтийский, 20.

Представители КУА сообщили Нацполиции о намерении начать деятельность по использованию этих зданий.

По словам Натальи Моревой, 24 января КУА решила привлечь частную охранную компанию ООО "КУПОЛ 89" к охране собственного имущества. Но представители управляющего ООО "ЖК "Воздвиженка", которой на время действия ареста АРМА передало имущество, и Нацполиция, не позволили владельцу и представителям частной охранной компании получить доступ к имуществу.

Напомним, Голосеевский районный суд Киева 17 января снял арест с имущества ООО "КУА "Строительные проекты" общей площадью 36,4 тыс. кв м, которое находится в Киеве по адресу - Балтийский переулок, 20.

Также суд обязал АРМА вернуть это имущество в управление его владельцу, а именно ООО "КУА "Строительные проекты". В 2018 году он был арестован решением Голосеевского районного суда Киева. После ареста в 2018 году эти активы были переданы АРМА.

В данном уголовном производстве расследуются правонарушения, совершенные в 2007-2012 годах, которые касаются завладения кредитными средствами "Укрсиббанка".

В то же время ООО КУА "Строительные проекты" заявили в суде, что имущественный комплекс в переулке Балтийском, 20 не может быть предметом данного уголовного преступления поскольку на момент приобретения права собственности, это имущество не было и не является предметом ипотеки согласно заключенных 03.05.2007 предприятиями Корпорации " АИС "договоров кредитования с "УкрСиббанком".

Также это имущество не было арестовано и не имело каких-либо обременений.