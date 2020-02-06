Дворец культуры завода Фирташа в Черкассах выставили на продажу за 37 миллионов

Как сообщает пресс-служба ГП "СЕТАМ", аукцион по продаже объекта запланирован на 4 марта, передает БизнесЦензор.

Дворец культуры "Дружба народов" находится в собственности ПАО "Азот", входящего в корпорацию Ostchem, которая принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу.

"Дружбу народов" реконструировали в 2012 году. Открытие обновленного дворца культуры состоялось 8 сентября 2012 года и было приурочено к 50-летию со дня закладки Черкасского "Азота".

"Благодаря мощностям – площадям и техническому оснащению дворец лучшим образом приспособлен для проведения массовых мероприятий – концертов, выставок, ярмарок, аукционов различного профиля, поэтому этот лот обязательно заинтересует инвесторов", - отметил генеральный директор госпредприятия Виктор Вишнев.