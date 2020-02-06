ОПЕК готовит дополнительное сокращение добычи нефти из-за вируса в Китае, – Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в ОПЕК+, передает БизнесЦензор.

"Рекомендация – сократить добычу на 600 тыс. баррелей в сутки. Россия попросила больше времени для консультаций", – сказал один из источников агентства.

По словам собеседников агентства, министры ОПЕК+ пока не пришли к общему решению по поводу переноса предстоящей встречи на февраль с начала марта.

Комитет ОПЕК+ заседает уже третий день для обсуждения необходимости сокращения добычи нефти в ответ на влияние коронавируса на спрос на энергоносители и глобальный экономический рост.

По данным Reuters, Россия не поддерживает более глубокое сокращение добычи нефти и предлагает продлить действующее соглашение.

Читайте также: Цены на нефть перешли к росту в ожидании решения стран ОПЕК

Объединенный технический комитет является консультативным органом ОПЕК+. В последние несколько лет Россия неоднократно выражала несогласие с ОПЕК, однако затем давала свое согласие в ходе официальных встреч.

OPEC+ рассматривает возможность дополнительных сокращений добычи, продление существующих ограничений и вероятность переноса запланированной встречи с 5-6 марта на февраль.

Ранее финансовый директор BP Брайан Гилвари выразил мнение, что вспышка вируса может сократить глобальный спрос на нефть в 2020 году на 300-500 тыс. баррелей в сутки, или примерно на 0,5% общего мирового спроса.

Бюджет Саудовской Аравии по-прежнему зависит от доходов от экспорта углеводородов, несмотря на усилия по диверсификации экономики. Для того, чтобы достичь бездефицитного бюджета, королевству требуются цены на нефть в районе $80 за баррель, в то время как России нужны гораздо более низкие цены – около $42 за баррель.