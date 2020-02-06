БизнесЦензор

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06.02.20 16:08

Зеленский назначил нового главу Львовской области

Главой Львовской областной администрации назначен бизнесмен Максим Козицкий.

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Как передает БизнесЦензор, нового главу ОГА представил президент Владимир Зеленский во время визита во Львовскую область.

В присутствии журналистов президент вручил Козицкому удостоверение и приказ о назначении. Представление нового главы ОГА транслировалось на странице Офиса президента в сети Facebook.

Еще в конце декабря 2019 года 38-летний львовский бизнесмен Максим Козицкий зарегистрировал на сайте НАПК декларацию как кандидат на должность главы Львовской ОГА, сообщало издание Zaxid.net.

Козицкий до недавнего времени был директором компании "Эко-Оптима" и целого ряда других фирм в сфере альтернативной энергетики, руководство которыми в января 2020 года передал отцу Зиновию Козицкому, оставшись конечным бенефициаром этих компаний.

"Эко-Оптима" занимается производством электроэнергии из альтернативных источников – с помощью ветровых и солнечных электростанций.

Отец Максима Козицкого – известный львовский бизнесмен. Кроме альтернативной энергетики, он занимается добычей нефти и газа.

Напомним, Максим Козицкий был одним из трех кандидатов на пост главы ЛОГА, которых в июне 2019 выдвинул на обсуждение Владимир Зеленский, однако тогда президент назначил юриста Маркияна Мальского.

В декабре 2019 года Зеленский во время заседания Совета развития регионов и общин уволил председателя Львовской ОГА Маркияна Мальского, а также главу Закарпатской ОГА, объяснив, что не увидел никаких результатов их работы.

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