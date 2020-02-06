Дубилет раскритиковал предложение ввести штрафы за отказ то участия в переписи

Об этом Дубилет сказал на пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Какой-либо вопрос штрафов будет сложным для обсуждения с обществом. Я считаю, что когда государство нормально исполняет свои обязанности, то оно может заявлять о каких-то новых типах штрафов. Сейчас, когда граждане справедливо недовольны сервисами и инфраструктурой, которые предоставляет государство, а государство придумает новый штраф за участие либо неучастие, это будет сложно", - сказал Дубилет.

Что касается вопроса о так называемой "почтовой переписи", министр отметил, что, во-первых, на данный момент в Украине нет нормального реестра, который бы позволил каждому человеку адресно отправить анкеты, а во-вторых, большинство почтовых ящиков по стране не работает, из-за чего большинство корреспонденции теряется.

"Почтовая перепись будет для нашей страны очень сложной", - подчеркнул Дубилет.