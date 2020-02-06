Украина договорилась об отмене разрешений на автомобильные перевозки с Беларусью (обновлено)

Документ подписали министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко, передает БизнесЦензор со ссылкой на БЕЛТА.

"Украина стала третьей страной, с которой мы подписали безразрешительную систему. Надеюсь, что уже в апреле на сессии депутаты рассмотрят соответствующий проект закона о ратификации этого протокола", – сказал Авраменко.

В свою очередь Владислав Криклий подчеркнул, что к маю либерализация автоперевозок должна заработать.

"Законопроект должна ратифицировать Верховная рада. Я хотел бы, чтобы в феврале-марте этот вопрос был включен в повестку", – добавил министр.

Как уточнили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, Беларусь стала третьей страной, с которой подписана полная либерализация грузовых перевозок. До этого в мае 2016 года такой документ был подписан со Швейцарией, а в июне 2019 года – с Великобританией.

Владислав Криклий отметил, что отсутствие барьера в виде разрешений предоставляет новые возможности не только для автомобильных перевозок, но и для развития товарооборота между странами, ведь перевозчики не будут зависеть от количества разрешений и не будет терять время на их оформление. Это также уменьшит финансовую нагрузку для перевозчиков.

"Мы сделали главный шаг, необходимый для либерализации автомобильных перевозок между Украиной и Республикой Беларусь. Уверен, что Верховная Рада не будет медлить с ратификацией этого соглашения. Еще 2 года назад, двусторонние разрешения Республики Беларусь были в чрезвычайном дефиците, а подписание Протокола нивелирует любые риски создания дефицита разрешений на этом направлении в будущем", – заявил Криклий.