Украина и США договорились развивать сотрудничество в сфере экспортного контроля

Об этом сообщило Посольство США в Украине по итогам диалога высокого уровня, который состоялся в Киеве 4-5 февраля, передает БизнесЦензор.

"Недавно США и Украина завершили диалог по вопросам экспортного контроля, а также лучшего опыта по предотвращению распространения оружия массового уничтожения и соответствующих товаров и технологий. Главы каждой делегации подтвердили приверженность обеих стран к общим целям в области международной безопасности и нераспространения оружия массового уничтожения и согласились развивать сотрудничество в сфере экспортного контроля", - сказано в сообщении.

Украинские руководители сделали акцент на нынешних реформах для усиления осуществления Украиной национального экспортного контроля, что соответствует лучшим международным практикам и рекомендациям.

Главы делегаций обеих стран подчеркнули важность межведомственного сотрудничества и обмена информацией, и обратили внимание на ряд инструментов, инстанций и ресурсов для предотвращения передачи товаров и технологий двойного использования, связанных с оружием массового уничтожения государственным и негосударственным субъектам, которые вызывают беспокойство.

Партнерство США и Украины по делам экспортного контроля и нераспространения оружия массового уничтожения длится более 20 лет, а диалог продолжил и укрепил это плодотворное сотрудничество.