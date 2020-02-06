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06.02.20 15:39

Дубилет выступил против продажи мобильных сим-карт по паспортам

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет считает, что на сегодняшний день не время вводить продажу мобильных сим-карт в привязке к паспортам.

Дубилет выступил против продажи мобильных сим-карт по паспортам

Об этом Дубилет сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос, будет ли в Украине введена привязка мобильных сим-карт к паспортам, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это дополнительная регуляция. Если мы сделаем регуляцию, что ты покупаешь сим-карту только по паспорту, это дополнительная нагрузка и для граждан, и для бизнеса", - сказал Дубилет. 

Министр подчеркнул, что сейчас фокус украинской власти должен быть в том, чтобы как можно больше все дерегулировать, а потом уже "докручивать гайки", если будет такая потребность.

"Сейчас так много реформ в области дерегуляции, что отвлекать и наше внимание, и внимание общества не время, как и вызывать этим дополнительное общественное беспокойство", - отметил Дубилет.

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