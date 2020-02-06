"Укравтодор" начал публикацию тендеров на ремонт дорог в 2020 году

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укравтодора", передает БизнесЦензор.

В Госагентстве отмечают, что для обеспечения равных условий участия в закупках "Укравтодор" разработал Методические рекомендации, обеспечивающие подготовку типовой тендерной документации с учетом видов работ, их объемов и сложности.

"Типовая тендерная документация минимизирует коррупционные риски и предупреждает срыв строительного сезона. В 2019 году 4 компании предоставили 720 жалоб в Антимонопольный комитет, из них около 300 были рассмотрены. Именно из-за отсутствия типовой тендерной документации такой "тендерный спам" был возможен", – подчеркивают в "Укравтодоре".

Объявленные закупки ориентированы на выполнение базового сценария "Укравтодора" который предусматривает ремонтно-строительные работы на 1,3 тыс. км дорог государственного значения. Их финансирование поступает из Государственного дорожного фонда, который в 2020 году должен 31,5 млрд грн на ремонтно-строительные работы и около 5,6 млрд грн на содержание дорог.

"Подтверждение каждого следующего источника финансирования (20 млрд грн под государственные гарантии) и дополнительное финансирование (35 млрд грн) откроет возможность принятия новых постановлений правительства и начинать закупки, которые будут направлены на обновление более 6 тыс. км дорог государственного и местного значения", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский подписал принятые Верховной Радой в январе законы, предусматривающие предоставление "Укравтодору" государственных гарантий по кредитам на общую сумму 19,27 млрд грн.

Перед этим Кабинет министров утвердил перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2020 году.

Как пояснил премьер-министр Алексей Гончарук, из Дорожного фонда на эти цели будет выделено 31,5 млрд грн, еще 20,5 млрд грн планируется привлечь в качестве кредитов международных организаций.