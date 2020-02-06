Продажи электромобилей в Украине выросли в январе на треть

Об этом со ссылкой на пресс-службу ассоциации "Укравтопром" сообщает БизнесЦензор.

"В первый месяц 2020 года украинцы приобрели 587 легковых автомобилей на электрической тяге, что на треть больше, чем годом ранее", - сообщает "Укравтопром".

Рост был обеспечен за счет увеличения регистраций автомобилей, бывших в эксплуатации (+37%), в то время как спрос на новые электромобили немного снизился (-5%).

В результате доля новых машин на январском рынке легковых электромобилей составила 6% против 8% в 2019 г.

Объемобразующей моделью на рынке электрокаров продолжает оставаться Nissan Leaf. В январе 216 Лифов получили украинские номера.

Со второго по четвертое места в рейтинге заняли автомобили американской компании Tesla: Model S – 58 шт., Model 3 – 41 шт. и Model X – 34 шт.

Замыкает январскую пятерку самых популярных в Украине электромобилей – Сhevrolet Bolt, который выбрали 32 автомобилиста.