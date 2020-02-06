На территории Космического агентства и завода "Арсенал" проходят обыски

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госкосмоса сообщает БизнесЦензор.

"Основание: расследование по растрате имущества государственным предприятием завод "Арсенал", начатое в 2019 году. ГКС тесно сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую документацию", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Кабмин 4 ноября 2019 года уволил председателя Государственного космического агентства Павла Дегтяренко, занимавшего эту должность с августа 2017 года.

Кабинет министров на заседании в пятницу, 24 января, назначил председателем Государственного космического агентства Владимира Усова.