Зеленский представил приложение "Дія" для "государства в смартфоне"

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

Зеленский отметил, что на данный момент благодаря приложению "Дія" 9 миллионов украинцев могут пользоваться удостоверением водителя и свидетельством о регистрации транспортного средства в своем смартфоне.

Сейчас приложение доступно в Apple Store (https://apple.co/31CzIJK) и Google Play (http://bit.ly/39dxIKt),

Сейчас в приложении доступны водительские права и свидетельства регистрации транспортных средств украинцев. Чтобы получить электронные версии своих документов, нужно загрузить приложение и авторизоваться. Они появятся в приложении автоматически, если в реестре полные данные. Кроме этого к запуску готовится услуга автомобильного страхования.

По словам Зеленского, до конца зимы украинцы должны получить доступ к цифровым паспортам.

"С помощью смартфона граждане Украины смогут удостоверять личность, путешествуя по железной дороге, во время медицинского обслуживания, банковских операций и т.д", - отметил он.

Кроме того, с нового года в пилотном режиме стартовала услуга "еМалятко". Сейчас она доступна в Харькове, Виннице, Кривом Роге и Луцке, а через несколько месяцев появится еще в десятках крупных городов Украины.

"ЕМалятко" объединяет до десяти государственных услуг, которые нужны при рождении ребенка. Теперь эти услуги можно получить по одному заявлению сразу в роддоме вообще онлайн. Без подачи 37 различных документов и похода до 11 учреждений, как это было раньше", - сообщил Зеленский.