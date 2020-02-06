Глава Таможенной службы оценил объемы контрабанды в десятки миллиардов

Об этом со ссылкой на ZN.UA сообщает БизнесЦензор.

При этом Нефьодов указал, что оценивать объем контрабанды трудно.

"Мы оцениваем контрабанду в десятки миллиардов гривен. Обязательно сделаем замеры уровня, до которого возможно уменьшить контрабанду. Есть схемы, которые можно прикрыть на 95%, но существуют и такие, которых не прикрыть полностью никогда. Например, почтовая контрабанда. Ее можно только уменьшить, исключив одиозные случаи, когда для одного человека пересылается полный модельный ряд обуви от 35-го до 45-го размера", - заявил он.

Нефьодов указал, что некоторые методологии исследований контрабанды могут быть не верными.

"Я смотрел методологию исследований, показывающих 100 миллиардов гривен. Есть и такие, которые показывают больше. Порой они вызывают у меня удивление. Например, одно из исследований определило, что самый большой объем контрабанды в Украину — более миллиарда долларов в год — поступает из Швейцарии. При этом у нас объем импорта со Швейцарией не настолько большой, чтобы можно было миллиард долларов где-то спрятать", - сказал он.

По словам Нефьодова, украинские суды в 2019 году конфисковали товаров на сумму около 225 миллионов гривен.

"Таможня лишь изымает товары, а конфискует их после этого суд. В прошлом году суд конфисковал товаров на сумму около 225 миллионов гривен. Но следует отметить, что все данные о конфискации подаются по заявленной стоимости. Поэтому фура, стоимость которой мы оценили в 2,7 миллиона долларов, попадет в статистику согласно стоимости в таможенной декларации, то есть 70 тысяч долларов", - сказал Нефьодов.