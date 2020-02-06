Нефьодов считает повышение зарплат основной задачей реформы Гостаможенной службы

Об этом со ссылкой на ZN.UA сообщает БизнесЦензор.

В противном случае, конкурсы в ГТС будут проходить одни и те же люди, а вопрос с коррупцией решить будет сложно, считает Нефьодов.

"Говоря об обеспечении таможенников, я начинал бы с зарплат. Это самая болезненная история. Если говорить о двух наибольших реформах, которые можно внедрить для борьбы с контрабандой, то это повышение заплат до рыночного уровня и объединение таможни в единое юрлицо, чтобы была возможность перебрасывать декларации между таможенниками", - сказал он.

"Зарплата не сделает из плохого человека честного, но повышение зарплат позволит заново набрать людей. Вы не поверите, но на конкурс приходят одни и те же таможенники. Это замкнутый круг. Поэтому нужно постепенно повышать зарплату до рыночного уровня. Как только вступит в силу закон №2318-1, дающий соответствующую возможность, мы со второй половины марта начнем переаттестацию работников с переведением их на контракт. Кто подпишет контракт, тот получит значительно большую зарплату. Надеемся, что это существенно обновит кадры", - добавил Нефьодов.