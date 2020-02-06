БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
06.02.20 09:09

Дело беглого экс-премьера Азарова передали в Высший антикоррупционный суд

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу адвоката подозреваемых по делу, фигурантом которого является экс-премьер-министр Николай Азаров, на постановление Печерского районного суда от 5 декабря 2019 года.

Дело беглого экс-премьера Азарова передали в Высший антикоррупционный суд

Об этом со ссылкой на Судовую власть Украины сообщает БизнесЦензор.

"По результатам судебного рассмотрения коллегия судей приняла решение отменить постановление Печерского районного суда от 5 декабря 2019 и передать материалы по жалобе адвоката подозреваемых в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения в установленном порядке следователями-судьями этого суда", - говорится в сообщении.

Азаров занимал должность премьер-министра с 11 марта 2010 года по 28 января 2014 года. Во время Евромайдана он сбежал в Россию.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100