Дело беглого экс-премьера Азарова передали в Высший антикоррупционный суд

Об этом со ссылкой на Судовую власть Украины сообщает БизнесЦензор.

"По результатам судебного рассмотрения коллегия судей приняла решение отменить постановление Печерского районного суда от 5 декабря 2019 и передать материалы по жалобе адвоката подозреваемых в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения в установленном порядке следователями-судьями этого суда", - говорится в сообщении.

Азаров занимал должность премьер-министра с 11 марта 2010 года по 28 января 2014 года. Во время Евромайдана он сбежал в Россию.