В Стамбуле три человека погибли при крушении самолета Pegasus Airlines

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Еще 179 человек, летевших рейсом PC2193, находятся в больницах, заявил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа в ночь на четверг, 6 февраля.

По его словам, жизни пострадавших вне опасности. Сама авиакомпания, а также министр транспорта Турции ранее заявляли об отсутствии жертв.

По данным властей, авиалайнер "не смог удержаться на взлетно-посадочной полосе" и съехал с нее. Кадры с места события показывали разрушенный на несколько частей корпус воздушного судна. Пассажиры были эвакуированы через бреши в фюзеляже. Происшествие "могло иметь более серьезные последствия", подчеркнул губернатор провинции Стамбул.

Лайнер вылетел из города Измир на западе Турции. На борту было 183 человека, в том числе шесть членов экипажа. Самолет заходил на посадку под проливным дождем. После инцидента аэропорт имени Сабихи Гёкчен был закрыт, все рейсы перенаправлены в другой стамбульский аэропорт.









