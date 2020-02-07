Итоги недели: Спорный газ для "Укрнафты", льготные кредиты и права в смартфоне

ФИНАНСЫ

Банки начали выдавать льготные кредиты для бизнеса под 5-9%

Государственные банки начали выдавать кредиты по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". В рамках программы предприниматели могут получить кредит на развитие бизнеса сроком до пяти лет на сумму до 1,5 млн грн под 5-9% годовых.

Золотовалютные резервы Нацбанка превысили $26 миллиардов

По состоянию на 1 февраля международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $26,29 млрд (в эквиваленте), увеличившись в январе на 3,9% или на $1 млрд, сообщили в НБУ.

Нацбанк возобновил активную покупку валюты на межбанке

Чистая покупку валюты Нацбанком за период с 3 по 7 февраля составила $317,5 млн, тогда как неделей ранее НБУ только продавал валюту на фоне снижения курса гривни.

Население сократило продажу и покупку валюты в январе после рекорда

По данным НБУ, продажа наличной валюты населением в январе 2020 года составила $1,42 млрд, тогда как покупка – $1,31 млрд, что меньше зафиксированных в декабре 2019 года рекордных показателей.

Госбюджет в январе недополучил 14 миллиардов запланированных доходов

По данным Госказначейства, доходы общего фонда госбюджета в январе 2020 года составили 42,6 млрд грн, что на 13,8 млрд грн, или на 24,5% меньше плана.

В Минфине недовыполнение плана поясняют более крепким обменным курсом гривни, меньшим объемом импорта и более низкими ценами на газ.

Остатки средств на едином счету Казначейства сократились до 12 миллиардов

Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) по состоянию на 1 февраля 2020 года составили 12,07 млрд грн, сократившись за месяц на 5,5 млрд грн или на 31%.

В то же время остатки средств на валютных счетах правительства в Госказначействе на 3 февраля составили 42,3 млрд грн в эквиваленте, преимущественно, благодаря поступлению в конце января средств от размещения евробондов на 1,25 млрд евро.

Платежный баланс по итогам 2019 года сведен с профицитом в $6 миллиардов, – НБУ

Сводный платежный баланс Украины в 2019 году сведен с профицитом $6 млрд, что в 2,1 раза больше, чем в 2018 году ($2,9 млрд), свидетельствуют предварительные данные Нацбанка.

За 2019 год заробитчане перевели в Украину $12 миллиардов

По расчетам Национального банка, в 2019 году украинские трудовые мигранты перевели в Украину около $12 млрд, тогда как объем переводов в 2018 году оценивался в $10,89 млрд.

Минфин сократил поступления от размещения гривневых облигаций в 3 раза

Министерство финансов на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 4 февраля привлекло в бюджет 2,33 млрд грн, в очередной раз снизив ставки.

По итогам аукциона портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов вырос до нового рекордного уровня в 125,22 млрд грн.

Нацбанк разрешил иностранным банкам проводить расчеты в гривне

НБУ разрешил иностранным банкам осуществлять расчеты в гривне между собой по операциям по купле/продаже иностранной валюты в соответствии с договорами, заключенными за пределами Украины, с использованием корреспондентских счетов в украинских банках.

МАКРОЭКОНОМИКА

Минэкономики оценило рост ВВП Украины в 2019 году в 3,3%

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году замедлился с 3,4% в 2018 году до 3,3%, сообщило Министерство экономики. Оценка министерства совпала с предварительными данным Нацбанка, который неделей ранее ухудшил оценку роста ВВП Украины с 3,5% до 3,3% в 2019 году.

ВЛАСТЬ

Зеленский представил приложение "Дія" для "государства в смартфоне"

Президент Владимир Зеленский представил мобильное приложение "Дія", которое должно стать общенациональным сервисом предоставления госуслуг, за день в приложении зарегистрировались более 300 тысяч человек.

Сейчас в приложении доступны водительские права и свидетельства регистрации транспортных средств, до конца года планируется предоставлять через приложение до 50 основных админуслуг.

Госмиграции запустила услугу добавления электронной подписи на ID-карту

МВД и Госмиграционная служба запустили новую бесплатную услугу – добавление квалифицированной электронной подписи (КЭП) на ID-карту. Она будет добровольной, но значительно расширит возможности при использовании мобильного приложения "ДІЯ" или Портала электронных услуг.

МВД запустило сервис для восстановления водительских прав онлайн

МВД и Госмиграционная служба запустили сервис онлайн-заказа замены водительского удостоверения через электронный кабинет водителя. Заказав новые права в электронном кабинете их нужно будет забрать в сервисном центре МВД после получения сообщения, что новые документы уже готовы.

Рада назначила министром развития общин и территорий менеджера Ахметова

Верховная Рада назначила главу Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий, предварительно уволив с должности главы этого министерства Алену Бабак. До назначения главой ОГА в августе 2019 года Шмыгаль возглавлял Бурштынскую ТЭС из холдинга ДТЭК Рината Ахметова.

Зеленский предложил направить $2,9 миллиарда от "Газпрома" на дороги и медицину

Президент Владимир Зеленский предложил направить $2,9 млрд, которые НАК "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража, на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.

Рада снизила ставку ренты на добычу янтаря в 2,5 раза

Верховная Рада снизила ставку рентной платы за пользование недрами для добычи янтаря с 25% до 10%. При этом до 31 декабря 2020 года временно установлена сниженная ставка ренты на добычу янтаря в размере 5%, а до 31 декабря 2021 года – в размере 8%.

Зеленский назначил нового главу Львовской области

Президент Владимир Зеленский назначил главой Львовской областной администрации бизнесмена Максима Козицкого. Он владеет рядом компаний в сфере альтернативной энергетики, а его отец занимается добычей нефти и газа.

Рада начала реформу патентного законодательства

Верховная Рада приняла в первом чтении три законопроекта, призванные привести патентное законодательство в соответствие с правилами Евросоюза, усилить защиту прав на торговые марки и борьбу с "патентным троллингом", а также создать национальный орган интеллектуальной собственности.

Фонд госимущества отключил "прокладки Яценко" от реестра оценки недвижимости

Фонд государственного имущества запустил бесплатный Сервис внесения информации в Единую базу отчетов об оценке, отключив от реестра четыре авторизованные электронные площадки, которые собирали деньги за доступ к базе. Тем не менее, новый сервис пока что работает с перебоями.

Рада начала рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении

Верховная Рада приступила к рассмотрению законопроекта №2178-10, который должен открыть рынок земли сельскохозяйственного назначения. Депутаты подали к документу более 4 тысяч поправок, их рассмотрение может затянуться в парламенте до апреля.

ЭНЕРГЕТИКА

"Укртрансгаз" передал "Укрнафте" спорный газ на 15 миллиардов

Суд утвердил мировое соглашение между компаниями "Укрнафта" и "Укртрансгаз" о признании права "Укрнафты" на спорный газ объемом 2,06 млрд куб. м, сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

До 1 апреля "Нафтогаз" должен выкупить этот же газ у "Укрнафты" за 15 млрд грн, а также предоставить предоплату до 14,6 млрд грн за газ "Укрнафты" будущей добычи, если Кабмин выделит НАК компенсацию из госбюджета за поставки газа для населения.

"Укрнафта" в свою очередь должна направить все полученные средства на погашение налогового долга, который возник во время управления компанией топ-менеджеров Игоря Коломойского.

Кабмин и НКРЭКУ разрабатывают единую платежку за газ

Кабинет министров и Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, работают над созданием единой платежки за газ после критики гражданами появления нового счета за транспортрировку топлива, заявил министр энергетики Алексей Оржель.

В свою очередь в Минсоцполитики пообещали автоматически доначислить субсидии и льготы за новую услугу по распределению природного газа в феврале.

Нацкомиссия повысила тарифы на холодную воду на 20%

НКРЭКУ повысила тарифы на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению для 43 предприятий в среднем на 20%.

В Киеве тариф на водоснабжение вырастет на 13,59% – с 9,86 грн за кубометр до 11,2 грн за кубометр (без НДС), а на водоотведение – на 6,28% (до 7,96 грн за кубометр).

Нацкомиссия обязала экспортеров платить за передачу электроэнергии по сетям

НКРЭКУ закрепила в Кодекс системы передачи обязательство экспортеров электроэнергии оплачивать тариф на передачу.

По расчетам "Укрэнерго", компании ДТЭК Рината Ахметова накопили более 540 млн грн долга за услуги передачи при экспорте электроэнергии, ссылаясь на неурегулированность этого вопроса в Кодексе.

"Нафтогаз" сократил поставки газа для нужд населения в 2019 году на 2,3 миллиарда кубометров

"Нафтогаз" поставил в 2019 году для нужд населения около 14,5 млрд кубометров газа, что на 13% меньше, чем в 2018 году. При этом в целом потребление газа в Украине в 2019 году уменьшилось на 7% – до 29,8 млрд куб. м.

В то же время добыча газа Украине в прошлом году сократилась на 1,4% – до 20,7 млрд кубометров, а импорт вырос на 34,9% – до 14,3 млрд куб. м. Почти весь прирост импорта пришелся на частные компании, которые увеличили поставки почти в 2 раза – до 7,1 млрд кубометров.

Долг облгазов перед "Укртрансгазом" превысил 44 миллиарда

Долг за негативные небалансы участников рынка природного газа на конец 2019 года достиг 44,05 млн грн, увеличившись только за 2019 год на 12,26 млрд грн, сообщает АО "Укртрансгаз".

Зеленский предложил легализировать незаконные НПЗ

Президент Владимир Зеленский предложил предоставить нелегальным нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) возможность легализировать свою деятельность. По словам главы СБУ Ивана Баканова, спецслужба пока что насчитала 10 таких НПЗ.

ТРАНСПОРТ

Суд приостановил концессию Херсонского морского порта

Шестой апелляционный административный суд Киева приостановил действие приказа Мининфраструктуры об утверждении результатов концессионного конкурса в порту "Херсон" по иску одного из участников конкурса. В Мининфраструктуры пообещали обжаловать это решение суда.

"Укрзализныця" подписала меморандум о сотрудничестве с Deutsche Bahn

"Укрзализныця", оператор железных дорог Германии Deutsche Bahn AG и компания DB Engineering&Consulting GmbH подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом партнерстве.

Как уточнили в пресс-службе Мининфраструктуры, конкретные условия сотрудничества между компаниями будут согласованы в рамках отдельного Соглашения. Однако в Deutsche Bahn уточили, что на начальном этапе немецкие специалисты будут предоставлять консультации украинской компании.

Кабмин назначил временного главу "Укрзализныци"

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы правления АО "Укрзализныця" члена правления Желько Марчека, который отвечает за кадровую политику в компании.

Украина выиграла спор с Россией в ВТО о запрете экспорта вагонов

Украина выиграла апелляцию на решение Всемирной торговой организации (ВТО) относительно запрета Россией экспорта украинских вагонов и железнодорожного оборудования. Апелляционная комиссия признала введенный РФ в 2013 году запрет противоречащим нормам ВТО. Это дело рассматривалось с октября 2015 года.

КОРПОРАЦИИ

"Vodafone Украина" разместил евробонды на $500 миллионов

Мобильный оператор "Vodafone Украина" успешно разместил 5-летние еврооблигации на сумму $500 млн под 6,2%, что стало самой ннизкой ставкой для украинских компаний. Привлеченные средства будут направлены преимущественно на рефинансирование существующего краткосрочного долга.

Швейцарский суд заморозил счета холдинговой компании Kernel Веревского

Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, а также связанных с ней компаний по иску Михаила и Инессы Стадник, которые требуют от Kernel доплатить около $33 млн за две проданные в 2012 году компании.

"Богдан Моторс" Гладковского уволит половину работников

Автокомпания "Богдан Моторс", объединяющая производственные активы корпорации "Богдан" (заводы в Луцке и Черкассах), намерена сократить 600 из около 1200 работников. В компании заявляют о падении заказов из-за расследования против ее собственника – экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковскго.

"ДТЭК Энерго" Ахметова получило 2,5 миллиарда чистой прибыли

Компания "ДТЭК Энерго" Рината Ахметова в 2019 году сократила чистую прибыль в 1,9 раза (на 2,29 млрд грн) по сравнению с 2018 годом – до 2,55 млрд грн. В компании пояснили ухудшение финансового результата снижением производства электроэнергии в четвертом квартале на 40%.

Суд начал банкротство задолжавшего 680 миллионов за газ "Киевэнерго" Ахметова

Хозсуд Донецкой области открыл производство по делу о банкротстве АО "К.Енерго" (до августа 2019 года называлось АО "Киевэнерго") Рината Ахметова. Крупнейшими кредиторами компании оказался "Укртрансгаз" (675 млн грн) и принадлежащее Ахметову ООО "Техремпоставка" (на 1,1 млрд грн).

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

СБУ пришла с обысками в редакцию бывшей программы Дубинского на канале Коломойского

Сотрудники СБУ провели обыски в помещении редакции, а также дома у нескольких сотрудников программы "Гроші" телеканала "1+1" Игоря Коломойского. До избрания депупатом программой руководил Александр Дубинский.

По данным следствия, опубликованный в январе на YouTube ролик со скрытой аудиозаписью разговора премьер-министра Алексея Гончарука и других представителей власти монтировался на компьютере одного из работников программы. По словам президента Владимира Зеленского, именно из редакции "Грошей" ролик попал в интернет.

Суд обязал провайдеров заблокировать сайты букмекерской компании Favorit Sport

Днепровский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя и обязал всех интернет-провайдеров Украины закрыть доступ к 86 доменам, используемым букмекером Favbet/"Фаворит Спорт". В то же время по состоянию на 6 февраля все сайты были по-прежнему доступны, а на них появился баннер, ведущий на новый домен.

"Укрзализныця" на газовых торгах отдала победу зятю Злочевского вместо дешевых предложений

"Укрзализныця" по итогам переговорной процедуры закупки объявила о решении подисать договоры на поставку газа на 201 млн грн с ООО "Укр газ ресурс" и ООО "Благогаз сбыт", отклонив несколько более дешевых предложений.

По данным СМИ, победившие в тендере компании связаны с мужем Карины Злочевской, дочери бывшего министра экологии и владельца известной газодобывающей группы Burisma Николая Злочевского.