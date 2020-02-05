Население сократило продажу и покупку валюты в январе после рекорда, – НБУ

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ) о показателях валютного рынка.

Таким образом, чистая продажа валюты населением в январе сократилась до $102,4 млн по сравнению с $181,49 млн в декабре, тогда как в ноябре и октябре было зафиксировано превышение покупки населением валюты над продажей на $58,43 и $91,54 млн соответственно.

Как сообщалось, продажа наличной валюты населением в декабре 2019 года составила $1,67 млрд, тогда как покупка – $1,49 млрд.

При этом, объем продажи и покупки валюты населением в декабре стали наибольшими в 2019 году. По данным статистики НБУ, эти показатели также были рекордными по крайней мере с 2015 года.

Напомним, по данным НБУ, в целом в 2019 году продажа населением наличной валюты превысила покупку на $177 млн. При этом объем наличного валютного рынка вырос более чем на 40%.