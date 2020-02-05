Турция сократила импорт российского газа на 40%

Поставки российского газа в Турцию в 2019 году снизились примерно на 40% – до 14,4-14,8 млрд кубометров, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Из этого объема 4,35 млрд кубометров транспортировано через Трансбалканский коридор, а 10,3-10,6 млрд кубометров поставлено напрямую по "Голубому потоку", мощность которого позволяет прокачивать 16 млрд кубометров в год.

По данным Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK), за 11 месяцев 2019 года Турция снизила импорт газа на 10% или 4,4 млрд кубометров – до 39,8 млрд кубометров. При этом поставки "Газпрома" упали на 8 млрд кубометров, а Азербайджан увеличил поставки на 1,9 млрд кубометров, еще примерно на 1 млрд кубометров выросли закупки СПГ.

В частности, Азербайджан за 11 месяцев 2019 года нарастил поставки в Турцию на 29% – до 8,66 млрд кубометров газа. Поставки газа из Ирана оставались стабильными (6,88 млрд кубов, -1%).

Поставки сжиженного природного газа на турецкий рынок за 11 месяцев составили 10,9 млрд кубометров, а за 12 месяцев могут вырасти до как минимум до 12 млрд кубометров по сравнению с 11,25 млрд кубометров в 2018 году.

Среди поставщиков СПГ в Турцию–США (980 млн кубометров), Алжир (5,07 млрд кубов), Катар (1,93 млрд кубометров), Нигерия (2,13 млрд кубометров). Эпизодические поставки СПГ приходили также из Экваториальной Гвинеи, Египта, Тринидада и Тобаго, Норвегии и даже Франции, сообщает EPDK.

Читайте также: Глава Оператора ГТС оценил потери от "Турецкого потока" в $450 миллионов (обновлено)

Как сообщалось, 8 января на церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, запустили газопровод "Турецкий поток".

"Турецкий поток" является частью плана России по обеспечению поставок газа в Европу в обход Украины.

Осенью 2019 года российский "Газпром" завершил строительство двух ниток морского газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря по 15,75 млрд куб. м газа в год каждая. Одна из ниток предназначена для турецкого рынка, вторая – для европейского, с продолжением по территории Болгарии, Сербии, Венгрии.