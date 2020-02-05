Жители Запорожской области с автономным отоплением уменьшат платеж за доставку газа на 67%

По расчетам АО "Запорожгаз", в течение первых трех месяцев текущего года домохозяйства, использующие газ для отопления домов, будут платить на 60-67% меньше за доставку, чем в первом квартале 2019 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отмечается в сообщении, это стало возможным после внедрения НКРЭКУ новой системы оплаты услуг доставки газа.

"Наиболее выгодной новая система будет для домохозяйств, использующих газ для отопления домов. Для них платежи за доставку уменьшатся на две трети. Например, домохозяйство, которое потребляет 1500 куб. м газа в год, за три месяца заплатит 136,47 грн вместо 423,55 грн", – сказано в сообщении.

"Еще раз подчеркиваем: оплата за доставку газа – не нововведение. Все наши клиенты всегда платили за распределение (доставку), только одной квитанцией, где учитывалась и плата за газ как товар, и плата за услуги по распределению. А с нового года произошло разделение платежа за доставку газа в отдельную квитанцию", – пояснил коммерческий директор АО "Запорожгаз" Антон Кий.

Напомним, 24 декабря 2019 года Регулятор утвердил новые тарифы для Оператора ГТС и операторов ГРС. Доставка газа – это поддержание необходимого давления в газопроводах, ремонт, замена участков газовой сети, ликвидация аварийных ситуаций, установка счетчиков и другие услуги.