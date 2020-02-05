Золотовалютные резервы Нацбанка превысили $26 миллиардов

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), таким образом резервы достигли самого высокого уровня с ноября 2012 года, передает БизнесЦензор.

На увеличение международных резервов в январе повлияло размещение правительством евробондов на сумму 1,25 млрд евро.

В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено $656,1 млн (в эквиваленте), из которых $602,2 млн – на выполнение обязательств по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированными в валюте.

Кроме того, на состояние резервов оказали влияние операции Национального банка на межбанковском валютном рынке.

"В течение первого месяца года на рынке наблюдалась несколько меньшее предложение валюты со стороны экспортеров из-за значительных объемов полученного ими возмещения НДС и определенная активизация импортеров после праздничных распродаж. Тем не менее, объемы покупки валюты НБУ на межбанковском валютном рынке превысили в январе объемы продаж на $98 млн", – сказано в сообщении.

Так, за указанный период НБУ купил на межбанке $348 млн, из которых $248 млн – по единому курсу и $100 млн – путем выбора лучшего курса. В то же время для сглаживания чрезмерных колебаний гривни Национальный банк продал $250 млн по единому курсу.

Кроме того, переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам) в прошлом месяце привела к увеличении их стоимости на $170,6 млн(в эквиваленте).

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"Такой объем международных резервов покрывает 3,9 месяцев будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, по итогам 2019 года международные резервы Украины выросли на 22% и на 1 января 2020 года составили $25,3 млрд (в эквиваленте), достигнув семилетнего максимума с декабря 2012 года.