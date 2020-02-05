Фонд госимущества отключил "прокладки Яценко" от реестра оценки недвижимости

Об этом говорится в сообщении ФГИ, передает БизнесЦензор.

Сейчас Сервис работает, совершенствуются процессы с учетом предложений оценщиков и нотариусов.

"Мы совместно с "ProZorro.Продажи" запустили в кратчайшие сроки, важный и бесплатный сервис внесения информации в Единую базу отчетов об оценке. Сейчас это первый этап запуска, в котором принимают участие нотариусы и оценщики. Второй этап, когда каждый гражданин Украины сможет самостоятельно взять с сайта оценку своей недвижимости, будет внедрен с июля 2020 года", – рассказал заместитель председателя Фонда государственного имущества Украины Андрей Егоров.

Документация, в частности относительно технического задания и требований для создания системы, подготовленная предыдущим руководством Фонда, нуждалась в значительной доработке, что усложнило разработку Сервиса в предусмотренные законом короткие сроки.

Фонд также сообщает, что 31 января от Единой базы данных отчетов об оценке были отключены четыре авторизованные электронные площадки, они также были из процедуры регистрации и проверки информации отчетов об оценке объектов недвижимости.

"Вся информация, содержащаяся на этих авторизованных площадках, находится в процессе передачи в ФГИ в соответствии с требованиями Порядка ведения Единой базы данных отчетов об оценке", – уточнили в Фонде.

Вскоре после запуска пользователи начали сообщать в комментариях в Facebook к посту ФГИ о старте нового ресурса о сбоях и ошибках сервиса при попытке авторизоваться или зарегистрировать отчет, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщилдиректор "ProZorro.Продажи" Алексей Соболев, проблемы с использованием сервиса временные и связаны с большим количеством посетителей сайта. При этом он пообещал, что в ближайшее время ошибки будут устранены.

"В соответствии с законом, система запускалась в очень короткие сроки и в сложной ситуации, когда документация на базу оценки, разработанная предыдущим руководством, была недостаточной. В настоящее время база работает, мы видим нормальную работу нотариусов, но действительно есть проблемы с работой оценщиков", – прокомментировал Соболев.

По его словам, проблема с регистрацией отчетов сложнее, и на ее решение понадобится до двух дней.

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Как сообщалось, в декабре 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации схем в сфере оценки недвижимости (законопроект №2047-д), предусматривающий упрощенный метод оценки и бесплатный доступ к базе для проверки или внесении данных об оценке недвижимости.

Ранее глава комитета, народный депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев признал, что депутаты от президентской партии на заседании 18 октября отказались поддержать законопроект, предусматривающий ликвидацию коррупционной схемы, которую связывают с компаниями депутата Антона Яценко.

Позднее в СМИ появилась информация, что по крайней мере часть депутатов могла получить по $25-30 тыс. за такое решение. Для проверки этой информации Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зарегистрировала уголовное производство.

Напомним, Верховная Рада в декабре 2017 года одобрила создание Единой базы данных отчетов по оценке недвижимости, мотивируя это борьбой с "черными" риэлторами. Таким образом, парламент обязал субъектов оценочной деятельности вносить в нее информацию из отчетов об оценке недвижимости через автоматизированные электронные площадки.

Летом 2018 года Фонд госимущества обязал специалистов по оценке имущества сдавать отчеты с помощью сайтов-посредников ("авторизованные электронные площадки"), которые оказались связаны между собой и с окружением одиозного нардепа Антона Яценко.

Как выяснилось, электронные площадки выполняют исключительно посреднические функции передачи информации, похожие на электронную почту. При этом площадки по своему усмотрению устанавливают плату за свою услугу, которая в течение года уже возросла с 510 до 1356 гривен за каждое обращение в госреестр. Оплату этих услуг регистраторы возлагают на продавцов квартир. При этом площадки лишают доступа к государственной базы тех регистраторов, которые позволяют себе публичную критику монополистов.

АМКУ расследует антиконкурентные согласованные действия площадок с ноября 2018 года. Еще до официального старта расследования выяснилось, что они не отвечают на информационные требования Комитета.