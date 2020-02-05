"Альфа-Банк" отчитался о рекордной прибыли в 1,6 миллиарда

Как сообщает пресс-служба банка, 2019 год стал рекордным для финучреждения, учитывая положительную динамику основных финансовых показателей, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, улучшению ряда финансовых показателей деятельности "Альфа-Банка" способствовало завершение процесса присоединения "Укрсоцбанка", которое состоялось в октябре 2019 года.

Так, по итогам 2019 года общие активы объединенного банка увеличились на 19% – до 71,59 млрд грн.

В том числе высоколиквидные активы банка выросли в 2,5 раза, в том числе средства в Национальном банке Украины по состоянию на 1 января составили 2,27 млрд грн.

Кроме того, произошел портфель ценных бумаг в собственности банка, сформированный облигациями внутреннего государственного займа и депозитными сертификатами НБУ, вырос в 2,4 раза – до 15,52 млрд грн.

Объем кредитного портфеля по состоянию на 1 января 2020 составил 39,2 млрд грн, прирост за год составил 21%, или 6,8 млрд грн.

В том числе портфель кредитов физических лиц увеличился на 58,9% или 7,27 млрд грн – до 19,6 млрд грн. В то же время объем кредитов юридических лиц сократился на 465 млн грн или 2,3% – до 19,6 млрд грн.

При этом привлеченные банком средства за год выросли на 14,8% – до 63,39 млрд грн, в основном за счет средств физических лиц – прирост на 15,8% (на 4,75 млрд грн), до 34,74 млрд грн. Средства юридических лиц выросли на 11,5% (на 2,34 млрд грн) – до 22,59 млрд грн;

Капитал объединенного банка увеличился на 64,3% (на 3,21 млрд грн) – до 8,2 млрд грн.

"Положительное влияние на капитал оказала динамика уставного капитала "Альфа-Банка" Украины, который в результате присоединения "Укрсоцбанка" увеличился в 2,4 раза – с 12,18 млрд грн до 28,73 млрд грн", – отмечается в сообщении.

В итоге регулятивный капитал увеличился с 5,74 млрд грн до 8,34 млрд грн, норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) увеличился с 13,6% до 15,8% (должен составлять не менее 10%), норматив достаточности капитала (Н3) увеличился с 8% до 11,23% (требование регулятора –не менее 7%), норматив максимального размера кредитного риска на одного заемщика уменьшился с 33,5% до 14,4% (нормативное значение – не более 25%).

Значения нормативов достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и достаточности основного капитала (Н3) по состоянию на 1 января 2020 составили 15,8% и 11,23%.

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Как сообщалось, 15 октября 2019 года "Альфа-Банк" завершил реорганизацию "Укрсоцбанка" путем присоединения по упрощенной процедуре и стал полным правопреемником всех прав и обязательств "Укрсоцбанка".

"Альфа Групп" еще в январе 2016 года договорилась о покупке "Укрсоцбанка" у UniCredit Group. Итальянская группа вместо денег получила 9,9% новых акций ABH Holdings S.A. После 2021 года UniCredit планировала продать эти акции в ходе IPO компании ABH Holdings S.A. (ABHH).

Напомним, чистая прибыль "Альфа-Банка" в 2018 году составила 1,26 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2019 года по размеру общих активов "Альфа-Банк" занимал 6 место (69,41 млрд грн), "Укрсоцбанк" – 11 место (42,24 млрд грн) среди 77 действовавших финучреждений.

"Альфа-Групп" Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева в Украине принадлежит "Альфа-Банк" и приобретенный у итальянской UniCredit "Укрсоцбанк", а также мобильный оператор "Киевстар" (через Veon).

На сайте НБУ бенефициарами "Альфа-банка" Фридман и Хан указаны как граждане Израиля, Кузмичев и Авен – России, тогда как на сайте российского "Альфа Банка" все четыре его бенефициара указаны как граждане России.