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05.02.20 20:20

Кличко пообещал достроить развязку на выезде из Киева на Вышгород до конца года

До конца 2020 года власти Киева планируют построить развязку на улице Богатырской и соединить ее с Большой окружной.

Кличко пообещал достроить развязку на выезде из Киева на Вышгород до конца года

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время проверки работ на улице Богатырской, передает БизнесЦензор.

Кличко отметил, что уже в апреле этого года откроют движение под путепроводом, который сейчас строится. Также начнут работы по строительству нового участка Большой окружной.

"Я поставил задачу в сжатые сроки построить новую часть дороги от улицы Семьи Кульженко до улицы Богатырской. Это чуть больше одного километра. Потому мы продолжаем строительство Большой окружной дороги вокруг столицы. И наша главная задача – уменьшить транспортную нагрузку на центральные улицы города. Чтобы транзитные авто не ехали по центральным магистралям столицы", – подчеркнул Кличко.

На улице Богатырской уже построили основную конструкцию моста над дорогой, расширили проезжую часть под заезды и съезды с моста. Также сделано асфальтобетонное покрытие основного проезда – "Вышгород-Киев". Работы, возможные по технологии, продолжаются и в зимний период. Также частично выполнены работы по строительству путепровода через железную дорогу – строители фактически смонтировали каркас объекта. Частично устроили насыпь земляного полотна от улицы Семьи Кульженко, а также туннельную часть подземного пешеходного перехода.

"Планам по строительству этого участка – уже почти 20 лет. Впрочем, реализацию этого проекта начали именно мы. После завершения всего объема работ будет создан еще один путь для объезда столицы, и мы значительно разгрузим город от транзитного транспорта, который сегодня идет через Киев по центральным улицам. Потому что все понимают, что Киев – большой транзитный город. Поэтому вместе с ремонтом магистралей в самом городе мы должны заботиться и о транспортные развязки вокруг столицы", – подчеркнул мэр столицы.

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