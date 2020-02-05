БизнесЦензор

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05.02.20 20:42

Кабмин утвердил расширение безвизового режима с Аргентиной и Монголией

Кабинет министров на заседании в среду, 5 февраля, одобрил увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины на территории Монголии и Аргентины до 90 дней в течение 180 дней.

Кабмин утвердил расширение безвизового режима с Аргентиной и Монголией

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Алексей Гончарук сообщил на своем канале в Telegram.

"Отныне украинцы смогут путешествовать по Монголии и Аргентине до 90 дней в течение 180 дней без виз. Правительство утвердило два протокола между правительством Украины и правительствами Монголии и Аргентины, которые предусматривают увеличение срока безвизового пребывания граждан Украины на территории двух стран вдвое", – сообщил Гончарук.

Премьер напомнил, что ранее для граждан Украины были предусмотрены 90 дней пребывания без виз в этих странах в течение одного года.

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