Нацкомфинуслуг потеряла право приостанавливать лицензии

Данное распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Документ разработан в целях приведения в соответствие закону "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" и совершенствования порядка применения мер воздействия Нацкомфинуслуг.

Распоряжением предусмотрено, в частности, исключение норм, касающихся применения такой меры воздействия, как временное приостановление (ограничение) или аннулирование (отзыва) лицензии на право осуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг; также предусматривает возможность электронной переписки с участниками рынка финансовых услуг.

Кроме того, зЗакреплен процесс утверждения плана восстановления финансовой стабильности учреждения, а также норма о неприменении мер воздействия к участникам рынка финансовых услуг (кроме потребителей финансовых услуг), которые находятся в населенных пунктах, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий.