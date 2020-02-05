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05.02.20 17:25

Минюст зарегистрировал изменения в применении Нацкомфинуслуг мер воздействия

Министерство юстиции Украины 29 января зарегистрировало распоряжение Нацкомфинуслуг от 8 августа 2019 №1513 "Об утверждении изменений к Положению о применении Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, мер воздействия за нарушение законодательства о финансовых услугах".

Минюст зарегистрировал изменения в применении Нацкомфинуслуг мер воздействия

Данное распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Документ разработан в целях приведения в соответствие закону Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" и совершенствования порядка применения мер воздействия Нацкомфинуслуг.

Распоряжением предусмотрено, в частности, исключение норм, касающихся применения такой меры воздействия, как временное приостановление (ограничение) или аннулирование (отзыва) лицензии на право осуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг; также предусматривает возможность электронной переписки с участниками рынка финансовых услуг. Закреплен процесс утверждения плана восстановления финансовой стабильности учреждения, а также норма о неприменении мер воздействия к участникам рынка финансовых услуг (кроме потребителей финансовых услуг), которые находятся в населенных пунктах, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют своих полномочий.

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