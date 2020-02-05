Фонд соцстрахования ужесточит проверку выплат больничных

Об этом на совещании заявила директор исполнительной дирекции Фонда Елена Дума, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу учреждения.

"Наша общая задача – обеспечить бесперебойную и добросовестную работу. Первоочередным является наведение порядка в финансировании больничных: необходимо организовать надлежащую работу по проверке обоснованности выдачи листков нетрудоспособности и расчетов их сумм. В частности, должно быть налажено эффективное сотрудничество с учреждениями здравоохранения с целью недопущения злоупотреблений в выдаче больничных", – подчеркнула директор Фонда.

В свою очередь заместитель министра социальной политики, председатель правления Фонда Олег Коваль отметил, что в в ближайшее время в Украине будет внедрена система электронных больничных, проект соответствующего постановления правительства уже передан на согласование центральным органам исполнительной власти.

По данным Фонда соцстрахования, с начала 2020 года для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам направлено более 1,29 млрд грн по заявлениям-расчетам, представленным страхователями по 13 января включительно.

В частности, на выплату пособий по временной нетрудоспособности было направлено 896,8 млн грн, на помощь по беременности и родам – ​​386,2 млн грн, на помощь на погребение – 3,3 млн грн.

Отметим, с 1 января доля от ЕСВ, которая направляется в бюджет Фонда социального страхования Украины, составляет 9,5727%.

Как сообщалось, Кабинет министров утвердил назначение Елены Думы директором исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины 24 января.

Согласно данным реестра электронных деклараций, Елена Дума до ноября 2019 года возглавляла Департамент управления имуществом и связей с общественностью Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

Она также занимает руководящие должности в трех общественных организациях: Всеукраинский профсоюз "Ридна Земля", Федерации профсоюзов Украины "Профсоюзный наступ" и Всеукраинский профсоюз участников боевых действий, волонтеров, ветеранов и членов их семей.