Киев планирует купить 70 новых автобусов до конца года

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает БизнесЦензор.

"Не секрет, что главной причиной загрязнения воздуха в Киеве является большое количество автомобилей. Поэтому, вместе с улучшением ситуации с трафиком, мы закупаем для города "зеленый" – экологичный – общественный транспорт. Речь идет о приобретении для Киева современных экологичных автобусов. На первом этапе – до конца этого года – около 70 единиц по программе "Зеленые города" в рамках сотрудничества с ЕИБ и ЕБРР, – отметил Кличко.

Кличко отметил, что у столицы есть проблема с перегрузкой автотранспортом.

"Сегодня в городе около 1,1-1,2 млн авто и примерно 200-300 тысяч автомобилей приезжает ежедневно из области. Люди едут в столицу на работу, по делам. К тому же через Киев едет транзитный транспорт. Согласно данным экспертов, до 40% транспорта в столице – это транзитный. При том, что рассчитаны улицы, дороги, мосты, большинство из которых строили несколько десятков лет назад, примерно на 900 тыс. автомобилей", – добавил мэр.

Он отметил, что только за последние три года трафик в городе вырос на 30%.

"Пути решения проблемы – это создание перехватывающих паркингов на въезде в город, систематизация движения общественного транспорта в столице, наведение порядка с парковкой. И ключевой вопрос – достройка Большой окружной дороги, что "заберет" на себя транзитный транспорт", – подчеркнул Кличко.

Он добавил, что важным вопросом является также снижение нагрузки на мосты в городе. Они сегодня перегружены более чем на 100%. Поможет уменьшить нагрузку на мосты, в частности, открытие до конца этого года автосообщение по Подольско-Воскресенскому мосту.