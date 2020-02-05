Газовая компания Коломойского и Хомутынника увеличила добычу на 38%

Как сообщает пресс-служба компании, объем добычи нефти и конденсата в 2019 году увеличился на 22% – до 87,1 тыс. тонн, передает БизнесЦензор.

В целом по Сахалинскому месторождению добыча газа в 2019 году составила 862,1 млн куб. м, нефти и конденсата – 92,7 тыс. тонн.

В компании отметили, что 3 декабря 2019 года "Укрнефтебурение" достигло рекордного суточного дебита природного газа в 2,3 млн куб. м, который на 30% превысил показатель декабря 2018 года и на 90% – показатель декабря 2017 года.

По результатам 2019 года ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" вошло в топ-3 частных газодобывающих компаний Украины.

"Мы продемонстрировали существенный рост производственных показателей, успешно освоили пять новых скважин, установили новые рекорды по добыче, увеличив добычу газа почти на 40% по сравнению с 2018 годом, почти на 90% по сравнению с 2017 годом и почти в 3 раза по сравнению с 2016 годом", – отметил глава правления компании Михаил Бакуненко.

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Как сообщалось, ЧАО "Укрнефтебурение" в 2018 году получило чистую прибыль в размере 3,18 млрд грн, что в 1,6 раза превышает показатель 2017 год (1,95 млрд грн).

ЧАО "Укрнафтобуриння" - одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. С 2010 года разрабатывает Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение в Харьковской области.

Совладельцами "Укрнафтобуриння" являются Игорь Коломойский и Виталий Хомутынник.

22,5% компании, через "Ариана Бизнес Лимитед" (Великобритания), принадлежит российскому бизнесмену Павлу Фуксу, который сумел выстроить общение с окружением президента Петра Порошенко. Акции компании Фукс приобрел у представителей Януковича.

Еще 10% принадлежит JKX Ukraine B.V.

Контроль над "Укрнефтебурением" Коломойский восстановил в 2015 году. С июля 2015 года руководителем компании назначен Михаил Бакуненко, ранее работавший одним из директоров подконтрольной Коломойскому "Укрнафты".